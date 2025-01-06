Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara depremi çıkışı: 'Bilimsel kanıtı yok'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremiyle ilgili "Günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiç bir bilimsel kanıtı yok" dedi.
6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'da olası bir deprem de gündeme gelmiş ve uzmanlar sık sık bu konuda uyarılarda bulunmuştu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada olası büyük İstanbul depremiyle ilgili şunları yazdı:
"DEPREM YOKSULUN SORUNUDUR"
“25 yıldır İstanbul’da her an deprem olacak bilim dışı söylemlerini, neredeyse her gün söyleyerek, zenginler için, kuzey ormanlarının yeni, lüks, pahalı yapılarla yok edildiğinin ayırdında mısınız? Yazık ettiniz İstanbul’a. Deprem yoksulun sorunudur.