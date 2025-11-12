Ahmet Ercan’dan Sındırgı için korkutan uyarı: Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir, tetikte olun!
Balıkesir Sındırgı’da Ağustos ayından bu yana devam eden ve iki büyük 6.1’lik depremin de yaşandığı deprem fırtınasıyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik değerlendirme geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde tetikte olmanızı öneririm." dedi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağustos ayından bu yana süren ve iki kez 6.1 büyüklüğünde sarsıntının yaşandığı deprem fırtınasıyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli bir uyarıda bulundu.
Ercan, “Eğer daha büyük bir deprem meydana gelecekse, bunun öncesinde birkaç günlük sessizlik dönemi yaşanabilir” diyerek dikkat çekti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Ercan, “Önümüzdeki 3 ila 4 gün içinde tedbirli ve dikkatli olun” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi.