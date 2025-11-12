Ahmet Ercan’dan Sındırgı için korkutan uyarı: Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir, tetikte olun!

Ercan, “11 Kasım 2025’e kadar Sındırgı’da 4’ün üzerinde toplam 17 artçı deprem kaydedildi. Bunların en büyüğü 5,4 olarak ölçüldü. Son üç gün içinde ise dört ayrı sarsıntı yaşandı. Bugün ise bölge sessizliğe büründü” ifadelerini kullandı.