Prof. Dr. Aksoy "Tarih doldu" dedi ve asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı: 7 ve üzeri deprem ihtimaldir
Gündemin odağında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yer alırken, Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy’dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Aksoy, “Büyük depremlerin daha önce kırılmış faylar üzerinde beklenmesi doğru bir yaklaşım değil” diyerek asıl risk taşıyan bölgelere dikkat çekti.
Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarıyla birlikte dün İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"2020'de sismik aktivite başladı." diyen Aksoy, "2020 yılından önce de Elazığ çevresinde yaklaşık 5 yıl uzun bir deprem etkinliğini gördük ve 24 Ocak 2020'deki depremden birkaç ay önce 5 üzerinde iki deprem meydana geldi ve arkasından 2020 depremini yaşamıştık. Yaklaşık 1 yıl sonra 2020'nin sonlarında Uluova fayı dediğimiz yani mevcut ana kırığın biraz kuzeyinde havalimanı civarında 5.9 büyüklüğünde deprem yaşamıştık. Bunlar Doğu Anadolu fayında Elazığ depreminde ana kol çalıştı, arkasından kuzeydeki kolun deprem ürettiğini gördük." dedi.
AKSOY SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ
"6 Şubat 2023 depremlerinde Pazarcık depremi diye adlandırdığımız depremin 9 saat sonrasında Elbistan merkezli kuzey kol üzerinde ikinci bir depremi yaşadık. Bu biraz da Doğu Anadolu fayının deprem üretme kapasitesi hakkında bize bilgi veriyor. Benzer olayları 1874 ve 1875 Elazığ çevresinde meydana gelen depremlerde görüyoruz.