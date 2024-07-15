Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı
Giresun açıklarında dün öğle saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Osman Bektaş, sahil illerini uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, dün Giresun açıklarında deprem olduğunu açıkladı.
AFAD depremin büyüklüğünü 3.6, Kandilli ise 3.9 olarak duyurdu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Giresun'daki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
"Giresun depremi Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor" diyen Bektaş, "Karadeniz Levhası kuzeyde Kafkas, güneyde Kuzey Anadolu levha sınırı faylarıyla sınırlandırılmıştır. Karadeniz Fayı ise Karadeniz Levhası içerisinde yer alır" ifadelerini kullandı.