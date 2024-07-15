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  4. Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı

Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı

Giresun açıklarında dün öğle saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Osman Bektaş, sahil illerini uyardı.

Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, dün Giresun açıklarında deprem olduğunu açıkladı. 

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Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı - Sayfa 2

AFAD depremin büyüklüğünü 3.6, Kandilli ise 3.9 olarak duyurdu. 

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Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı - Sayfa 3

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Giresun'daki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Bektaş, Giresun depremi sonrası sahil illerini uyardı - Sayfa 4

"Giresun depremi Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor" diyen Bektaş, "Karadeniz Levhası kuzeyde Kafkas, güneyde Kuzey Anadolu levha sınırı faylarıyla sınırlandırılmıştır. Karadeniz Fayı ise Karadeniz Levhası içerisinde yer alır" ifadelerini kullandı. 

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