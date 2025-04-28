Kütahya beşik gibi! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Bu hareketlilik büyük bir deprem üretir mi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu deprem öbeklenmesi çok büyük deprem üretmez" ifadelerini kullandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesinde gece saat 24.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.