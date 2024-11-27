Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, ilgili sarsıntı sonrası açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ercan, "Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.