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  4. Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur

Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, ilgili sarsıntı sonrası açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ercan, "Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" dedi.

Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.

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Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur - Sayfa 2

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.

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Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

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Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" dedi. 

İlgili paylaşımın tamamı şu şekilde:

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