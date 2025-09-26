Prof. Dr. Görür'den çarpıcı deprem uyarısı: O fay tetiklenirse depremin boyutu artar!
Dün Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, perşembe günü merkez üssü Aşkale olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
