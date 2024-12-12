Ege'de korkutan deprem:Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama: Bu deprem Marmara depremini tetikler mi?
Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.