Prof. Dr. Hasan Sözbilir 7 ve üzerinde deprem için uyardı: 3 segment birleşirse daha büyüğü olur!
Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 100’den fazla araştırmacının görev aldığı "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Projesi" kapsamında yaptığı açıklamada 7 ve üzerinde meydana gelebilecek deprem için uyarılarda bulunarak "3 segment birleşince biraz daha büyük deprem olabilir" dedi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri bilim insanları tarafından araştırılıyor.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, AA muhabirine, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Projesi"nde ülke genelinde 14 üniversiteden 100'ün üzerindeki araştırmacının görev aldığını söyledi.
"Güneyden kuzeye 3 bölümden oluşuyor"
Geçen yıl eylül ayından bu yana değişik faylar üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Aksoy, "Burada Malatya fayıyla ilgili proje yürütüyoruz. Malatya fayı güneyden kuzeye 3 bölümden oluşuyor. Akçadağ ve Arguvan segmenti ve Kemaliye'ye kadar gidiyor." dedi.
Prof. Dr. Aksoy, Fırat Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyeleri Sibel Kayğılı, Serap Çorak Erol ve Elif Akgün ve yüksek lisans öğrencisi Pınar Özdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Softa ile 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgöze ile araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.