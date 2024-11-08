Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'O fay henüz kırılmadı' dedi ve uyardı: '6,8'e kadar deprem üretebilir'

"O FAY HENÜZ KIRILMADI"

Bölgedeki diğer faylara ilişkin çok sayıda bilim insanının araştırma yaptığına ve özellikle bu büyük depremlerde kırılmayan fayların ön plana alındığına işaret eden Sözbilir, "Kahramanmaraş'ın içinden geçen Maraş Fay Zonu dediğimiz bir fay var. O fay henüz kırılmadı. Bu fayın 6,8'e kadar deprem üretme olasılığı var" dedi.