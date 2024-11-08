Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'O fay henüz kırılmadı' dedi ve uyardı: '6,8'e kadar deprem üretebilir'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan faylar inceleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Kahramanmaraş'ın içinden geçen Maraş Fay Zonu dediğimiz bir fay var. O fay henüz kırılmadı. Bu fayın 6,8'e kadar deprem üretme olasılığı var" uyarısında bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede henüz kırılmayan Kahramanmaraş, Bingöl ve Ölüdeniz faylarına ilişkin araştırma yürüttüklerini belirtti.
Sözbilir, 6 Şubat 2023'te Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem yaşandığını, bu 2 fayın Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu söyledi.
"O FAY HENÜZ KIRILMADI"
Bölgedeki diğer faylara ilişkin çok sayıda bilim insanının araştırma yaptığına ve özellikle bu büyük depremlerde kırılmayan fayların ön plana alındığına işaret eden Sözbilir, "Kahramanmaraş'ın içinden geçen Maraş Fay Zonu dediğimiz bir fay var. O fay henüz kırılmadı. Bu fayın 6,8'e kadar deprem üretme olasılığı var" dedi.