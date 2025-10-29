  1. Ekonomim
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den kritik deprem uyarısı: Beş fay hattı deprem üretmeye yaklaşıyor

Balıkesir depremi sonrası gündem Marmara ve Ege'ye çevrildi. DEÜ Deprem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir depreminin ardından yaptığı açıklamada beş fayın uzun süredir kırılmadığını belirterek, "Bu fayların deprem üretme zamanları yaklaşıyor" uyarısında bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremin ardından gözler yeniden Marmara ve Ege bölgelerine çevrildi.

İzmir’de düzenlenen “Deprem Farkındalığı” söyleşisinde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentteki aktif fay hatlarına dikkat çekti

Sözbilir, bazı fayların uzun süredir hareket etmediğini belirterek, bu fayların yeniden deprem üretme potansiyelinin arttığı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sunumuna depremin etkileri, nedenleri ve İzmir çevresindeki olası sarsıntı potansiyeliyle başladı. Soru-cevap şeklinde ilerleyen etkinlikte, deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

