Türkiye'de 50 derece ve üzeri sıcaklıklar görülür mü? Uzman isimden uyarı geldi
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2024'ün en sıcak ikinci yıl olabileceğini belirtti. Kurnaz, rekor sıcaklıkların Haziran ayı sonuna kadar devam edebileceğini açıkladı.
Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, 2024 Mart ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı, 14,14 dereceyle 1850-1900 dönemi Mart ayı ortalamasının 1,68 derece, 1991-2020 Mart ortalamasının 0,73 derece ve 2016’daki bir önceki en sıcak Mart ortalamasının 0,10 derece üzerine çıkarak şimdiye kadarki "en sıcak Mart" olarak kaydedildi.
Nisan ayı da tüm zamanların "en sıcak ayı" olarak kayıtlara geçti. Nisan ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı 1850-1900 nisan ayı ortalamasının 1,58 derece, 1991-2020 nisan ortalamasının 0,67 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak nisan ayı ortalama sıcaklığının da 0,14 derece üzerine çıkarak 15,03 derece olarak ölçüldü.
Mayıs ayı tüm zamanların en sıcak ayı oldu
İlkbahar mevsimindeki her ay yeni sıcaklık rekorlarını beraberinde getirirken mayıs ayı da tüm zamanların "en sıcak mayıs" ayı oldu. Mayıs ayına ait ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 mayıs ortalamasının 0,65 derece,1850-1900 mayıs ayı ortalamasının 1,52 derece, 2020'de kaydedilen en sıcak mayıs ayının ise 0,19 derece üzerine çıkarak 15,91 derece olarak kaydedildi.
Her geçen mevsim bir öncekinden daha sıcak olacak
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle her geçen mevsimin daha önceki yıllara kıyasla biraz daha sıcak olacağını, bu senenin ilkbahar mevsiminin de geçen yıllara kıyasla daha sıcak ve kurak geçtiğini söyledi.