Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Maymun çiçeği için Türkiye'de önlem alınmalı
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası acil durum ilan ettiği Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantına karşı Türkiye'de de önlem alınması gerektiğini söyledi. Ceyhan "Artarak dünya için tehlike oluşturabilir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yaptığı açıklamada maymun çiçeği adı verilen mpox vaka sayısında son 2 ayda büyük bir artışı yaşandığını belirterek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
DSÖ, yeni varyantın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sınırlarını aşmasının ardından Afrika'da uluslararası acil durum ilan etti. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları belirtileri ile ortaya çıkan hastalık için DSÖ'nün 2022'de de alarm verdiğini söyleyerek, "Afrika'dan başlayıp, sonra Avrupa'ya doğru yayılan hatta İstanbul'da da 1 vakanın olduğu bir yayılım söz konusuydu. O durum bir süre devam etti. Sonra kontrol altına alındı" dedi.
"Herkeste görülebiliyor"
2022'deki salgındaki virüs tipinin tip 2 denilen daha hafif seyirli, ölüme çok yol açmayan; ancak deride yaygın içi dolu keseceklerin bulunduğu tipik çiçek görünümü oluşturan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan şu ifadeleri kullandı:
- 2022'deki salgında hastaların yüzde 97'si homoseksüel erkeklerdi. Hatta o zamanlar Türkiye'de bunun zaten risk oluşturmayacağı söylendi.
- 2023'ün sonbaharına kadar çok önemli bir problem de olmadı.
- Ancak 2023'ün Ekim ayında bu hastalığın ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'tip 1' dediğimiz daha tehlikeli olan, öldürücü olan, yüzde 4 civarında ölümle sonuçlanan ve daha hızlı yayılabilen tipiyle hastalığın yeniden başladığı rapor edildi.