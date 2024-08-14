Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Maymun çiçeği için Türkiye'de önlem alınmalı

- 2022'deki salgında hastaların yüzde 97'si homoseksüel erkeklerdi. Hatta o zamanlar Türkiye'de bunun zaten risk oluşturmayacağı söylendi.

- 2023'ün sonbaharına kadar çok önemli bir problem de olmadı.

- Ancak 2023'ün Ekim ayında bu hastalığın ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'tip 1' dediğimiz daha tehlikeli olan, öldürücü olan, yüzde 4 civarında ölümle sonuçlanan ve daha hızlı yayılabilen tipiyle hastalığın yeniden başladığı rapor edildi.