Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Maymun Çiçeği' uyarısı! "Türkiye'de yok diyemeyiz"
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü’nün kırmızı alarma geçmesine neden olan maymun çiçeği virüsünün tehlikeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün iki çeşidi olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütünü kırmızı alarma geçiren maymun çiçeği virüsünün TİP1 çeşidinin dünyaya yayıldığını ifade eden Ceyhan, yeni bir pandemi uyarısında bulundu.
"TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ YOK DİYEMEYİZ!"
Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarından sonra ilk kez konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
Ceyhan, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tüm dünyaya yayılan Maymun Çiçeği virüsünün TİP1 varyantının bulaşma hızı daha yüksektir. Salgın haline gelen maymun çiçeği virüsü 12 bin kişide görüldü. 470 kişi ise virüsten hayatını kaybetti." dedi
Mehmet Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya değinerek. Bakanlık Türkiye'de henüz tespit edilmediğini açıkladı. Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttur. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.