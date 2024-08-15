Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Maymun Çiçeği' uyarısı! "Türkiye'de yok diyemeyiz"

Mehmet Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya değinerek. Bakanlık Türkiye'de henüz tespit edilmediğini açıkladı. Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttur. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.