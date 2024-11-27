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  4. Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir

Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen son depremin endişe verici olduğunu belirterek, "2 bin 500 yıllık deprem döngüsü tamamlandı. Özellikle Karlıova-Erzincan arasındaki fay hattı risk taşıyor" dedi ve bölge halkını uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir - Sayfa 1

Dün akşam Malatya’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti. Görür, bu bölgede en son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğini belirterek, “Endişe verici bir durum. Fay üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir - Sayfa 2

"Deprem beka meselesi" diyen Görür, NTV'de kritik değerlendirmelerde bulundu.

Endişe verici olmasının nedenini, fay sisteminin özelliği olarak açıklayan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi." dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir - Sayfa 3

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir." uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir - Sayfa 4

EN SON M.Ö. 500'DE DEPREM OLDU

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret edip en son depremin M.Ö. 500'de oluştuğunu dile getirdi. "Fayın periyodu dolmuş olabilir endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim." diye konuştu.

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