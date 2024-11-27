Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: 7 üzerinde deprem üretebilir

Dün akşam Malatya’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti. Görür, bu bölgede en son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğini belirterek, “Endişe verici bir durum. Fay üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalı.” ifadelerini kullandı.