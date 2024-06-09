  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, Savrun Fayı'na dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı - Sayfa 1

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 06.31'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

1 | 6
Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı - Sayfa 2

Türkiye'nin deprem riskliyle ilgili deprem bilimciler neredeyse her gün kritik uyarılarda bulunuyor.

2 | 6
Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı - Sayfa 3

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 06.31'de Kahramanmaraş Göksun ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

3 | 6
Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı - Sayfa 4

Görür, depremin Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

4 | 6