Prof. Dr. Naci Görür, Maraş fay hattına dikkat çekerek uyardı: Stres transferi yaşandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, Savrun Fayı'na dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 06.31'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
Türkiye'nin deprem riskliyle ilgili deprem bilimciler neredeyse her gün kritik uyarılarda bulunuyor.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 06.31'de Kahramanmaraş Göksun ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, depremin Savrun Fayı'nın Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.