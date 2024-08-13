Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdüren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da zemini en sağlam ilçelerden birini açıkladı.
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" başlıklı bir konferans düzenlendi.
Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen jeolog ve deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti.
Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.