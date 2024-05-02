Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Görür, paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla açıkladığı müfredata yönelik kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.
Söz konusu müfredata yönelik tepkiler sürerken bir açıklama da Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan jeoloji ve coğrafya konusunda talebini dile getirdi.
Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlıktan taleplerini şöyle sıraladı: