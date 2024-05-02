  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu

Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Görür, paylaşımında Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.

Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu - Sayfa 1

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla açıkladığı müfredata yönelik kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

1 | 5
Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu - Sayfa 2

Söz konusu müfredata yönelik tepkiler sürerken bir açıklama da Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

2 | 5
Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu - Sayfa 3

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan jeoloji ve coğrafya konusunda talebini dile getirdi.

3 | 5
Prof. Dr. Naci Görür, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu - Sayfa 4

Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlıktan taleplerini şöyle sıraladı:

4 | 5