Prof. Dr. Naci Görür, o illeri tek tek uyardı: En az 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir

“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diyen Prof. Dr. Görür, şu önemli uyarılarda bulundu: