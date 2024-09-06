Prof. Dr. Naci Görür, o illeri tek tek uyardı: En az 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kokrutan bir deprem uyarısı geldi. Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Görür ayrıca, "Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanmaya devam ederken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diyen Prof. Dr. Görür, şu önemli uyarılarda bulundu:
“Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz.
Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti, üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.