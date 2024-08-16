Prof. Dr. Naci Görür, 'Sakın unutmayın' dedi, çağrı yaptı: 'Aksi halde çok üzüleceğiz'

Naci Görür, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda" ifadelerini kullandı.