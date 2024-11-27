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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti - Sayfa 2

Bitlis’te sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, kritik uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti - Sayfa 3

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından 6 Şubat'ı işaret etti.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti - Sayfa 4

Görür, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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