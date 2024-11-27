Prof. Dr. Naci Görür'den Bitlis depremi uyarısı: 6 Şubat'ı işaret etti
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmede bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1 | 7
Bitlis’te sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, kritik uyarılarda bulundu.
2 | 7
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından 6 Şubat'ı işaret etti.
3 | 7