Prof. Dr. Naci Görür'den ezber bozan açıklama: Deprem biterse, hepimiz biteriz!
Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, "Deprem biterse, hepimiz biteriz.'' ifadelerini kullandı.
Mardin'de düzenlenen "Deprem" konulu panelde konuşan Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dirençli binalar yapılması gerektiğini vurguladı.
Görür; "Bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.
"YÖNETİMİN HAZIR OLMASI GEREK"
"Mardin'den de bir davet aldığını ve burada konuşma yaptığını ifade eden Görür, "Tabii ki bu hiç deprem olmayacak anlamında değil, Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım.
Mardin Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bu kenti ranta kurban etmemek lazım. Bu kentte koca koca binaları rant uğruna yapıp tarihi gölgelememek lazım. Mardin gibi bir yeri geleceğe taşımak gerekiyor. Elbette ki binalar yapılacaktır. Fakat hangi binanın nereye yapılacağının bilimin karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.