Prof. Dr. Naci Görür'den ezber bozan açıklama: Deprem biterse, hepimiz biteriz!

"YÖNETİMİN HAZIR OLMASI GEREK"

"Mardin'den de bir davet aldığını ve burada konuşma yaptığını ifade eden Görür, "Tabii ki bu hiç deprem olmayacak anlamında değil, Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım.