Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı: Asıl ölümcül soru bu
ABD'de yayımlanan Science dergisinin ‘Marmara’da 7’den büyük deprem olabilir’ tezinin yankıları devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi.
Geçtiğimiz aralık ayında Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fayı’nın kilitli segmentine doğru enerji birikiminin hızlandığını ortaya koyarak İstanbul için büyük deprem riskine dikkat çekmişti.
Çalışmayı yürüten bilim insanları, 1766’dan bu yana kırılmayan bu kilitli fay bölümünde biriken gerilimin kritik eşiğe yaklaştığını vurguladı. Buna karşılık bazı yer bilimciler ise Marmara’da kırılacak aktif fay parçası kalmadığını savunarak farklı bir görüş ortaya koydu.
Tartışmalar sürerken, deprem konusundaki uyarılarıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Görür’ün açıklaması, Marmara depremiyle ilgili tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.
Prof. Dr. Görür, "Marmara iç denizi depremle oluşmuşsa ve siz onu en son belirli ayrıntıda 1999'da inceliyebiliyorsanız, zaten ne dediğim anlaşılır. Bilim sonsuza kadar devam eder. Marmara'nın bir eksiği, gediği varsa bunu tamamlar yayınlarsınız. O zaman Marmara nedir, ne değildir belli olur" ifadelerini kullandı.