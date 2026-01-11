Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı: Asıl ölümcül soru bu

Prof. Dr. Görür, "Marmara iç denizi depremle oluşmuşsa ve siz onu en son belirli ayrıntıda 1999'da inceliyebiliyorsanız, zaten ne dediğim anlaşılır. Bilim sonsuza kadar devam eder. Marmara'nın bir eksiği, gediği varsa bunu tamamlar yayınlarsınız. O zaman Marmara nedir, ne değildir belli olur" ifadelerini kullandı.