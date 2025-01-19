Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı! Milyonlarca insan tehlikede
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ın henüz kendi deprem potansiyeliyle karşılaşmadığını belirterek, İstanbul için beklenen deprem riskine bir kez daha vurgu yaptı.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Depreme Dayanıklı Adıyaman” konulu konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ı tehdit eden ana fay hatlarını ele alarak, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın bölgede ciddi depremler oluşturma riskine dikkat çekti.
Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için de ürkütücü bir tablo çizdi.