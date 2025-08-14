  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin

Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon programında İstanbul için deprem riskinin arttığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin - Sayfa 1

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda Balıkesir’de meydana gelen depremi değerlendirerek olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

1 | 7
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin - Sayfa 2

Naci Görür, Balıkesir Sındırgı’da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremine yönelik yapılan yorumları eleştirdi.

2 | 7
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin - Sayfa 3

İstanbul depremi yeniden gündeme gelirken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür kritik uyarılarda bulundu.

3 | 7
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin - Sayfa 4

6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ, DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Görür, son yaşanan depremlerle birlikte İstanbul’un deprem açısından daha riskli bir duruma geldiğini söyledi.

4 | 7