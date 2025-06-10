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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor

Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor

Son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Kütahya'da bugün 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından jeoloji profesörü Prof. Dr. Naci Görür, bölge halkını uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor - Sayfa 1

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. 

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Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor - Sayfa 2

Simav merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem, 7.71 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor - Sayfa 3

Günlerdir hareket halinde olan Kütahya için, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor - Sayfa 4

Harita ile X hesabından bir paylaşım yapan Naci Görür, "Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor.

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