Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kütahya' için korkutan uyarı: Bölge geriliyor
Son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Kütahya'da bugün 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından jeoloji profesörü Prof. Dr. Naci Görür, bölge halkını uyardı.
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Simav merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem, 7.71 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
Günlerdir hareket halinde olan Kütahya için, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.