Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Burada Antalya'da meydana gelebilecek depremlere karşı önemli bilgiler paylaşan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" ifadesini kullandı.