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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir korkutan açıklama daha geldi. Naci Görür, Antalya'yı uyararak 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor - Sayfa 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Görür'den çok kritik deprem uyarısı geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor - Sayfa 2

Görür, Antalya'nın jeolojisi hakkında da bilgi vererek uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor - Sayfa 3

Burada Antalya'da meydana gelebilecek depremlere karşı önemli bilgiler paylaşan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor - Sayfa 4

Daha önce de Antalya'daki deprem riskine dikkat çeken Görür, kentin üç fay zonu tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

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