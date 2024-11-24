Prof. Dr. Naci Görür'den o kente korkutan uyarı! 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir korkutan açıklama daha geldi. Naci Görür, Antalya'yı uyararak 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Görür'den çok kritik deprem uyarısı geldi.
Burada Antalya'da meydana gelebilecek depremlere karşı önemli bilgiler paylaşan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı" ifadesini kullandı.