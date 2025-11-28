Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul için kar uyarısı: İlk tarih belli oldu
İstanbul'da kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekerken Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul’da kasım ayı boyunca normalin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşların dikkatini çekerken, gözler kente ne zaman kar yağacağına çevrildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar beklentisine dair önemli açıklamalarda bulundu ve sıcaklıkların seyrine göre olası tarih aralıklarına işaret etti.
Şen, "Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken" dedi.
"Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi, yani ocak ayı ortalarında gelecek" diyen Şen, "Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor" ifadelerini kullandı.