Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul için kar uyarısı: İlk tarih belli oldu

"Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi, yani ocak ayı ortalarında gelecek" diyen Şen, "Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor" ifadelerini kullandı.