Prof. Dr. Orhan Şen'den 'kar' uyarısı geldi: Peki İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara’da sıcaklıkların hafta ortasında kısa süreli yükselip hafta sonu yeniden düşeceğini duyurdu. Şen, batı bölgelerinde yaşayanların kar beklentisine de net bir cevap verdi.
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların dalgalı bir grafik izleyeceğini ifade ederek, kar yağışı bekleyenler için tarih ve bölge bilgilerini paylaştı.
Ayrıca Şen, özellikle batı bölgelerinde yaşayan vatandaşların kar beklentisine ilişkin net açıklamalarda bulundu.
Bugün ve yarın sıcaklıkların mevsim normallerine döndüğünü belirten Şen, İstanbul'un Anadolu yakasında etkisiz yağışların görüleceğini, yağışlı sistemin Ankara'ya doğru ilerlediğini kaydetti.