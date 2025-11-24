Prof. Dr. Orhan Şen'den 'kar' uyarısı geldi: Peki İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların dalgalı bir grafik izleyeceğini ifade ederek, kar yağışı bekleyenler için tarih ve bölge bilgilerini paylaştı.