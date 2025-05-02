Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir
23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Bektaş, “Ana Marmara Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın deprem üretme kapasitesinin yarısına sahip” ifadelerini kullandı.
Art arda yaşanan sarsıntıların ardından “Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu?” sorusu yeniden gündeme gelirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içindeki segmentinin sınırlı kapasiteye sahip olduğunu belirtti.