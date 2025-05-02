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  4. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Bektaş, “Ana Marmara Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın deprem üretme kapasitesinin yarısına sahip” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir - Sayfa 1

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir - Sayfa 2

 Art arda yaşanan sarsıntıların ardından “Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu?” sorusu yeniden gündeme gelirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içindeki segmentinin sınırlı kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Marmara Fayı' uyarısı! 7,2’den küçük deprem üretebilir - Sayfa 4

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ SINIRLI

 “Ana Marmara Fayı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın deprem üretme kapasitesinin yarısını üretebiliyor” diyen Bektaş, bu nedenle bölgedeki depremlerin büyüklüğünün sınırlı kalacağını vurguladı.

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