Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 4 şehir için deprem uyarısı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.