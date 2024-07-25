Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 4 şehir için deprem uyarısı
Dün akşam Tokat'ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında yorum yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 4 şehri işaret etti.
Dün akşam Tokat'ın 4 büyüklüğündeki depreme dair Bektaş'tan önemli bir açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü dün akşam saat 23.20’de merkez üssü), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 7 kilometre derinliğinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre şehirlerden de hissedilen depremde, vatandaşlar dışarı çıkarak beklemişti.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.