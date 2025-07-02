Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa depremleri sonrası korkutan uyarı: Büyük deprem riskini artırdı
Prof. Dr. Osman Bektaş, Bursa Gemlik’te yaşanan dün gerçekleşen 4.3, 3.9 ve bugün kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda, özellikle Bursa-Çanakkale hattında deprem riskinin arttığını belirtti ve kritik uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi. Bursa, önceki gün de 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerle peş peşe sallanmıştı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen 3.9 ve 4.2, bugün kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki depremler, uzmanların yakın takibinde. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son depremlerin ardından Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) güney kolundaki deprem riskinin arttığını vurguladı.
Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, 1939 Erzincan depreminin batıya doğru ilerleyen bir stres aktarımı zinciri başlattığını belirtti.
Bu zincirin, önce Mudurnu Vadisi’ne, ardından 1957-1967 yılları arasında meydana gelen büyük depremlerle Gemlik Körfezi’ne kadar ulaştığını ifade etti. Bektaş, 1999’daki İzmit ve Düzce depremlerinin de bu sürece dahil olduğunu belirterek, “Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda gerçekleşen bu büyük depremler, güney kola da stres transfer etti. Bu da Gemlik Körfezi çevresindeki faylarda gerilimi artırdı” dedi.