Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa depremleri sonrası korkutan uyarı: Büyük deprem riskini artırdı

Bu zincirin, önce Mudurnu Vadisi’ne, ardından 1957-1967 yılları arasında meydana gelen büyük depremlerle Gemlik Körfezi’ne kadar ulaştığını ifade etti. Bektaş, 1999’daki İzmit ve Düzce depremlerinin de bu sürece dahil olduğunu belirterek, “Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda gerçekleşen bu büyük depremler, güney kola da stres transfer etti. Bu da Gemlik Körfezi çevresindeki faylarda gerilimi artırdı” dedi.