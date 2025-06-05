Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı?
Ege Denizi'nde 5.8 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesi olup olmadığına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Prof. Dr. Bektaş’ın Ege’deki deprem riskiyle ilgili önemli uyarıları…
Ege Bölgesi’nde deprem hareketliliği devam ediyor. Önceki gün Ege Denizi’nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Birçok kentte hissedilen depremler, vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Ege Denizi’nde art arda yaşanan bu depremlerle ilgili uzmanlardan da çeşitli açıklamalar geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesinin var olup olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte Osman Bektaş'ın değerlendşrmeleri;