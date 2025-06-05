  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı?

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı?

Ege Denizi'nde 5.8 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesi olup olmadığına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Prof. Dr. Bektaş’ın Ege’deki deprem riskiyle ilgili önemli uyarıları…

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı? - Sayfa 1

Ege Bölgesi’nde deprem hareketliliği devam ediyor. Önceki gün Ege Denizi’nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. 

1 | 9
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı? - Sayfa 2

Birçok kentte hissedilen depremler, vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Ege Denizi’nde art arda yaşanan bu depremlerle ilgili uzmanlardan da çeşitli açıklamalar geldi.

2 | 9
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı? - Sayfa 3

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesinin var olup olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte Osman Bektaş'ın değerlendşrmeleri;

3 | 9
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Ege Bölgesi için kritik uyarı: 8-9 büyüklüğünde deprem riski var mı? - Sayfa 4

"Teorik olarak evet. Ancak henüz değil. Neden? Bu büyüklükteki deprem enerjisini ancak Grit-Rodos güneyindeki levha sınırı fayı ( Helen dalma-batma kuşağı ) oluşturabilir.

4 | 9