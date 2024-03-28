Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için bu ilçelerde yaşayanları uyardı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ercan, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde yaşayanları olası bir depreme karşı uyardı...
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında ve özellikle de Bursa - Gemlik hattında meydana gelen depremler endişe yaratıyor. Bu depremlerin ardından akıllara olası Marmara depremi geldi.
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni bir açıklama geldi.
Ercan, İstanbul'un 5 ilçesinde oturanları uyardı.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı."
Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kullandı.