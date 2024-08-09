Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Akdeniz depremlerinin ardından 'Sağlam yapı' uyarısı
Bugün Akdeniz'de ard arda meydana gelen depremler endişe yaratırken, uzmanlardan Akdeniz için açıklamalar da geliyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'deki depremlere ilişkin "sağlam yapı" uyarısında bulundu.
Akdeniz'de bugün (9 Ağustos) ard arda depremler meydana geldi.
Akdeniz açıklarında peşpeşe depremler kaydedildi. İlk olarak saat 11.23'te yerin 6.47 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte bir deprem gerçekleşti.
Antalya'nın Kaş açıklarında da saat 12:00 civarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti.
AFAD, Akdeniz açıklarında bugün akşam saat 18:30'da dabüyüklüğü 3.7, derinliği 10. 07 olan olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Ard arda meydana gelen depremler endişe yaratırken deprem uzman Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ercan'ın açıklaması şöyle: