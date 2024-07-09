Prof. Dr. Şen "Keşke bu iyi günümüz olsa" dedi ve uyardı! Aşırı sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi ve ekledi "Keşke bu iyi günümüz olsa, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor" diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. Bugün iç kesimlerdeki sağanak yarın da etkisini hissettirecek, perşembe ve cuma ise İstanbul ve çevresinde yer yer yağmur etkili olacak.
Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, ilerleyen günler için yeni uyarılar geldi.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul'u işaret ederek yeni uyarılarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Şen, sıcaklıkların daha da artacağını belirterek "Keşke bu iyi günümüz olsa" deyip pazar gününe işaret etti.
"Bu hafta sıcaklık devam edecek 33 derecenin altına düşmeyecek"
Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen yüzde 70'lerde nem var. Akşamları yüzde 90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek."