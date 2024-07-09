Prof. Dr. Şen "Keşke bu iyi günümüz olsa" dedi ve uyardı! Aşırı sıcak hava dalgası geliyor

"Bu hafta sıcaklık devam edecek 33 derecenin altına düşmeyecek"

Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen yüzde 70'lerde nem var. Akşamları yüzde 90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek."