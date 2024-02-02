Prof. Dr. Şen son noktayı koydu: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji ve AKOM geçtiğimiz günlerde İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulunsa da megekentte etkili kar yağışı görülmedi. İstanbul'un yüksek kesimleri ve bazı bölgelerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'a neden kar yağmıyor? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat-mart aylarında İstanbul'a kar yağar mı? İşte Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı tahmini...

İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. Kar yağışının etkili olmamasının sebebi ise ısı adası. Peki, İstanbul'a neden kar yağmıyor? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat-mart aylarında İstanbul'a kar yağar mı? İşte Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı tahmini... 1 | 6

Prof. Dr. Şen, Hürriyet'e yaptığı açıklamada İstanbul'a neden kar yağmadığına açıklık getirdi. Şen, “Yağması için kuvvetli soğuğun içeri girmesi hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerek ama soğuk sınırda geliyor. Sıcaklık 3-4’ün altına inecek ve aynı anda yağış olacak ki yağsın. Ancak şehrin merkezi sıcak. Buna ‘ısı adası etkisi’ diyoruz. Kırklareli, Çorlu’ya git! Kar vardı. Sakarya- Adapazarı... Buralarda da var. Hatta Kartal’ın tepelerine yağdı. Balkanlardan gelen soğuk hava hem de poyrazdan geldi, Karadeniz üzerinde nemi de alıp, tıpkı diğer şehirler gibi İstanbul’da da bol kar yapmalıydı. Ama olmadı. Karla karışık yağmur yaptı ve bitti" dedi. 2 | 6

İstanbul susuz kalır mı? "Bu yıl susuz kalır mıyız peki?" sorusuna Prof. Dr. Şen, “Bu yıl yüksek ihtimalle sezonu -mayıs sonu gibi- yüzde 80 baraj doluluk oranı ile (geçen senenin 2 katı) kapatır, sıkıntı yaşamayız” yanıtını verdi. 3 | 6