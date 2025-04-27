Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “6.2’lik bir deprem daha bekliyorum” dedi ve yerini açıkladı
Her sözü olay olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.Üşümezsoy, meydana gelebilecek yeni depremin yerini de açıkladı. İşte detaylar…
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önce tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan’daki sarsıntının ardından yaptığı “Büyük Marmara Depremi riski sona erdi” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
İstanbul depremi sonrasında 'Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor' diyen Celal Şengör ile tam zıt fikirlerde olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi.
Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, dün katıldığı bir TV programında da önemli açıklamalar yaptı. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı