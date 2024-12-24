Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Avcılar depremini yorumladı: Büyük İstanbul depremi yakın mı?
İstanbul Avcılar’da yakın zamanda 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Derinliği 13.8 kilometre olarak kaydedilen bu sarsıntı, bulunduğu konum nedeniyle büyük ilgi uyandırdı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakın zamanda 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul’un birçok ilçesi ile birlikte Kocaeli ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 13.8 kilometre olarak açıklanan bu küçük deprem, özellikle kıyı bölgelerinde paniğe yol açtı.
Vatandaşlar, bu sarsıntının Marmara Denizi'nde beklenen büyük bir depremin habercisi olup olmadığını sorgulamaya başlarken, uzmanlar konuya ilişkin açıklamalar yapmaya başladı.
CGTN Türk'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Avcılar'daki bu küçük sarsıntının, Marmara'da beklenen büyük depremle herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti. Ayrıca, Marmara’daki bazı fayların artık aktif olmadığını vurgulayan Üşümezsoy, halk arasında yaratılan büyük deprem korkusunun abartılı olduğunu ifade etti.