Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Avcılar depremini yorumladı: Büyük İstanbul depremi yakın mı?

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakın zamanda 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul’un birçok ilçesi ile birlikte Kocaeli ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 13.8 kilometre olarak açıklanan bu küçük deprem, özellikle kıyı bölgelerinde paniğe yol açtı.