Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEU) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucusu, Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya’da gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin haritalarda belirtilmemiş, 'bilinmeyen bir fay' üzerinde meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu, "Uydudan elde ettiğimiz yer yüzeyi hareketlerine göre, Pütürge fayının batısında devam eden başka bir fayın varlığına işaret ediyor" dedi.
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "Bize göre, geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya’da meydana gelen depremler de bu deprem de bu haritalarda henüz görünmeyen ama bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, bu bilinmeyen, haritalara işlenmemiş fay üzerine meydana gelmiş gibi görünüyor” açıklamasında bulundu
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 8 Ocak ve 25 Ocak’ta Malatya’da meydana gelen 2 ayrı depremin, bilinen fay hatları haritasının dışında bilinmeyen bir fayda meydana geldiğini belirterek, fayın yeni depremler üretebileceğini belirtmiş ve haritaların güncellenmesi gerektiğini söylemişti.
Dün Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ocak ayındaki depremlerle aynı hat üzerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, “6 Şubat depremi yaklaşık 500 kilometrelik fay segmentini kırmıştı. Antakya’nın güneyine ve Malatya’nın kuzey kollarına enerji aktarımı oldu. Bu bölgede kırılmamış ya da eski tarihlerde kırılmış çok sayıda enerji biriktirmekte olan, resmi haritada görülen faylar söz konusuydu.