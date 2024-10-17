Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "Bize göre, geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya’da meydana gelen depremler de bu deprem de bu haritalarda henüz görünmeyen ama bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, bu bilinmeyen, haritalara işlenmemiş fay üzerine meydana gelmiş gibi görünüyor” açıklamasında bulundu