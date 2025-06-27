Prof. Dr. Şerif Barış'tan İstanbul için kritik uyarı: 7.3 büyüklüğünde deprem olma olasılığını verdi

En son 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, henüz kırılmamış olan ve Büyükçekmece’den İstanbul Boğazı’na uzanan fay segmenti üzerinde ciddi bir stres birikimi olduğu düşünülüyor. Bu segmentin 6.5 ile 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.