Prof. Dr. Şerif Barış'tan İstanbul için kritik uyarı: 7.3 büyüklüğünde deprem olma olasılığını verdi
Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara'da olası büyük depreme ilişkin yapılan çelişkili açıklamaların bilimsel temelden yoksun olduğunu belirterek, “Ne felaket kapıda ne de tehlike geçti” uyarısında bulundu. Şerif Barış, İstanbul’da 7.3 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme olasılığını yüzdelik olarak açıkladı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dikkatler yeniden Marmara Bölgesi'ne yöneldi. Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Büyük Marmara Depremi yaklaştı" ya da "Risk azaldı" gibi birbirine zıt açıklamaların bilimsel dayanağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Şerif Barış, bu konuda bilimsel veriler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Barış, hem olası risklere karşı uyarılarda bulundu hem de toplumda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçecek açıklamalar yaptı.
" İstanbul’da 250 ila 500 yıl aralıklarla yıkıcı depremler yaşandı"
Prof. Dr. Barış’a göre, Marmara Bölgesi için ne “büyük felaketin eli kulağında” demek ne de “tehlike geçti” gibi yorumlar gerçekleri yansıtıyor. Tarihsel ve sismolojik kayıtlar, İstanbul’un 250 ila 500 yıl aralıklarla yıkıcı depremler yaşadığını ortaya koyuyor.
En son 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, henüz kırılmamış olan ve Büyükçekmece’den İstanbul Boğazı’na uzanan fay segmenti üzerinde ciddi bir stres birikimi olduğu düşünülüyor. Bu segmentin 6.5 ile 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.