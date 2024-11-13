Prof. Dr. Seyitoğlu'ndan o kent için korkutan deprem uyarısı! "Eli kulağında"
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'ndan korkutan deprem uyarısı geldi. Seyidoğlu, "Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde o bölge için de risk altında olduğumuzu görmemiz gerekiyor" dedi.
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye'deki en önemli fay hattının Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu belirterek kritik uyarıda bulundu
Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bolu'nun özel bir yeri var. Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor.
Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos'ta kırılan bölümü görüyoruz.