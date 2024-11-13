Prof. Dr. Seyitoğlu'ndan o kent için korkutan deprem uyarısı! "Eli kulağında"

Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz. Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor. Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak.