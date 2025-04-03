Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi

Kahramanmaraş depreminin ardından bu sene de Ege adalarında deprem alarmı verildi.

Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında büyük bir deprem meydana gelmesi olasılığı tartışıldı. Depremin bölgedeki Kolumbo Yanardağı'nı harekete geçirmesine yönelik endişeler vardı. İrili ufaklı binlerce sarsıntı kaydedildi.