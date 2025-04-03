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  4. Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk olduğu bir YouTube programında İstanbul’da beklenen depreme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi - Sayfa 1

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, İstanbul’da beklenen büyük deprem yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Marmara Bölgesi’ndeki sismik risklere dikkat çekerek olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi - Sayfa 2

Kahramanmaraş depreminin ardından bu sene de Ege adalarında deprem alarmı verildi.
Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında büyük bir deprem meydana gelmesi olasılığı tartışıldı. Depremin bölgedeki Kolumbo Yanardağı'nı harekete geçirmesine yönelik endişeler vardı. İrili ufaklı binlerce sarsıntı kaydedildi.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi - Sayfa 3

Ege Denizi'nde meydana gelen 4.0 ve üzerindeki depremler, Türkiye kıyılarında da hissedildi. Sarsıntıların ardından bölgede tsunami riskine dair endişeler gündeme geldi.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi - Sayfa 4

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada, Santorini'deki fay hattına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

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