Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tam koordinat verdi
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk olduğu bir YouTube programında İstanbul’da beklenen depreme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, İstanbul’da beklenen büyük deprem yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Marmara Bölgesi’ndeki sismik risklere dikkat çekerek olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş depreminin ardından bu sene de Ege adalarında deprem alarmı verildi.
Yunan adaları Santorini ve Amargos arasında büyük bir deprem meydana gelmesi olasılığı tartışıldı. Depremin bölgedeki Kolumbo Yanardağı'nı harekete geçirmesine yönelik endişeler vardı. İrili ufaklı binlerce sarsıntı kaydedildi.
Ege Denizi'nde meydana gelen 4.0 ve üzerindeki depremler, Türkiye kıyılarında da hissedildi. Sarsıntıların ardından bölgede tsunami riskine dair endişeler gündeme geldi.