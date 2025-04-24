Prof.Dr. Ahmet Ercan uyardı: Beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil, etkisi 22 kat büyük olacak

“Gelecek depremin süresi 30-35 saniyeyi geçecek”

Yaşanan depremin beklenen ‘Büyük İstanbul Depremi’ ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Ercan, “Bu deprem bize çok büyük bir bilgi verdi. Yani bu deprem bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Şimdi Silivri'de beklemiş olduğumuz Trakya kolundaki deprem 7 - 7,2 büyüklüğünde olacak. Bugünkü depremden 22 kat daha büyük olacak o deprem. Bugün herkes sarsıldı, korktu. Şimdi onu, gelecek depremde 22 kat fazlasını düşünün, o olacak. Dolayısıyla, depremin bize 7 ile 13 kilometre granit katmanı içinde olacağını söyledi. Ve Kuzey Anadolu kırımında sağ atımlı bir kırıkla gerçekleşeceğini söyledi. İşte depremin süresinin 30-35 saniyeyi geçeceğini belirtti. Bize çok önemli bilgiler verdi 6,2 büyüklüğündeki deprem. Her şeyden önce uyardı, uyumayın işte ben geliyorum, elinde sonunda geleceğim diye bir sarstı bizi, uyardı” dedi.