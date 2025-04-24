Prof.Dr. Ahmet Ercan uyardı: Beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil, etkisi 22 kat büyük olacak
Marmara Denizi’nde gerçekleşen depremleri değerlendiren Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Bu deprem, bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Şimdi Silivri'de beklemiş olduğumuz Trakya kolundaki deprem 7 - 7,2 büyüklüğünde olacak. Bugünkü depremden 22 kat daha büyük olacak o deprem. Bu deprem büyük depremin süresinin 30-35 saniyeyi geçeceğini gösterdi” dedi. Ercan, yaşanan depremin beklenen ‘Büyük İstanbul Depremi’ ile bağlantısıyla ilgili de “Olasılığı azaltmaz. Öne de çekmez, geciktirmez de” diye konuştu.
Marmara Denizi'nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi. Artçıların en büyüğü 5,9 büyüklüğünde yaşandı. Deprem, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Ankara ve Uşak'ta bile hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü. 200'den fazla kişi panik sebebiyle yüksekten atlama sonucu yaralandı.
Deprem nedeniyle kullanım halinde olan herhangi bir yapı zarar görmezken, Fatih ilçesinde bir metruk bina yıkıldı. Anaokullarından üniversitelere kent genelinde tüm eğitim kurumları iki gün süreyle tatil edildi. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan depremi, beklenen ‘Büyük İstanbul Depremi’ ile olan bağlantısını, bundan sonra neler yaşanabileceğini ve neler yapılması gerektiğini T24’e anlattı.
“Gelecek depremin süresi 30-35 saniyeyi geçecek”
Yaşanan depremin beklenen ‘Büyük İstanbul Depremi’ ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Ercan, “Bu deprem bize çok büyük bir bilgi verdi. Yani bu deprem bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Şimdi Silivri'de beklemiş olduğumuz Trakya kolundaki deprem 7 - 7,2 büyüklüğünde olacak. Bugünkü depremden 22 kat daha büyük olacak o deprem. Bugün herkes sarsıldı, korktu. Şimdi onu, gelecek depremde 22 kat fazlasını düşünün, o olacak. Dolayısıyla, depremin bize 7 ile 13 kilometre granit katmanı içinde olacağını söyledi. Ve Kuzey Anadolu kırımında sağ atımlı bir kırıkla gerçekleşeceğini söyledi. İşte depremin süresinin 30-35 saniyeyi geçeceğini belirtti. Bize çok önemli bilgiler verdi 6,2 büyüklüğündeki deprem. Her şeyden önce uyardı, uyumayın işte ben geliyorum, elinde sonunda geleceğim diye bir sarstı bizi, uyardı” dedi.