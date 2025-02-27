Ramazan ayı başlıyor! En uzun oruç kaç saat olacak? İlk iftar nerede açılacak?

En uzun oruç kaç saat olacak?

Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.