Ramazan ayı başlıyor! En uzun oruç kaç saat olacak? İlk iftar nerede açılacak?
Ramazanın gelmesiyle birlikte imsak, iftar saatleri ve oruç süreleri merak ediliyor. Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulacak. 30 ilde 12 saat 54 dakikayla en kısa oruç tutulacak. 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.
En uzun oruç kaç saat olacak?
Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.
En uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak
Böylece geçen yıl ramazanın ilk günü 3 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inecek.
İlk imsak saat kaçta, hangi şehirde?
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 1 Mart Cumartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 05.08'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.18'de olacağını söyledi.
İlk iftar Iğdır’da, son iftar Çanakkale’de açılacak
İlk iftarın 18.02'te Iğdır'da, son iftarın 19.12'de Çanakkale'de yapılacağını belirten İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi.