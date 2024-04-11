Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri!
Trendyol Yemek, ramazan ayında en çok tercih edilen yemek seçeneklerini açıkladı.
Vatandaşların, Ramazan ayı boyunca en çok sipariş ettiği yemekler belli oldu. İşte ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri şöyle:
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Türkiye genelinde iftar sofralarının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu.
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Lahmacunun ardında pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi.
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Sahurda da en çok sipariş edilen lahmacunu, tavuk tantuni takip etti.
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