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Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri!

Trendyol Yemek, ramazan ayında en çok tercih edilen yemek seçeneklerini açıkladı.

Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri! - Sayfa 1

Vatandaşların, Ramazan ayı boyunca en çok sipariş ettiği yemekler belli oldu. İşte ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri şöyle:

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Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri! - Sayfa 2

Türkiye genelinde iftar sofralarının en çok tercih edilen yemeği lahmacun oldu.

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Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri! - Sayfa 3

Lahmacunun ardında pizza ve hamburger seçenekleri tercih edildi.

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Ramazan ayının en çok sipariş edilen yemekleri! - Sayfa 4

Sahurda da en çok sipariş edilen lahmacunu, tavuk tantuni takip etti.

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