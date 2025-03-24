Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün

2024 Ramazan Bayramı, yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlar için tatil 9 gün olarak açıklanmıştı. Ancak bu durum ne yazık ki her yıl olduğu gibi özel sektör çalışanlarını kapsamadı. Şimdi ise gözler 2025 Ramazan Bayramı tatilinde; peki tatil uzatılacak mı, Ramazan Bayramı 9 gün mü olacak?