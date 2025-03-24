Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün
11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın bitmesine günler kaldı. Vatandaşlar, bayram için hazırlıklarına başladı. Peki 2025’te Ramazan Bayramı tatili hangi gün, kaç gün tatil olacak, 9 güne çıkacak mı? 2025 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilmeniz gerekenler..
Tüm müslüman alemi için mübarek Ramazan ayının artık sonuna geliniyor. Sahur ve iftarda ailelerin milletin bir araya geldiği bu mübarek ay, yerini Ramazan Bayramı’na bırakacak. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte Ramazan Bayramı hakkında son durumlar…
2024 Ramazan Bayramı, yapılan görüşmeler sonucunda çalışanlar için tatil 9 gün olarak açıklanmıştı. Ancak bu durum ne yazık ki her yıl olduğu gibi özel sektör çalışanlarını kapsamadı. Şimdi ise gözler 2025 Ramazan Bayramı tatilinde; peki tatil uzatılacak mı, Ramazan Bayramı 9 gün mü olacak?
Bayram tatili süresindeki düzenlemeler, çalışanlar ve uzun tatil planları yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl üç gün sürecek Ramazan Bayramı, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre, bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak. Resmi açıklamalar merakla bekleniyor! Bayram tatili kaç gün sürecek?