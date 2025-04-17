Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı ne dedi, tutuklandı mı?
Son dönemde açıklamalarıyla eleştirilerin odağında olan Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağı söylemiyle Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Bu iddialara jet hızında yalanlama gelirken, ilginç bir şekilde borsalarda da düşüş yaşandı. Bunun üzerine savcılık, Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı çıkardı. Peki Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, neden gözaltına alındı? Rasim Ozan ne dedi, tutuklandı mı?
Türkiye siyasetinde dikkat çeken yorumlarıyla adından söz ettiren Rasim Ozan Kütahyalı, son dönemde tartışma yaratacak pek çok açıklamada bulundu. Aynı zamanda spor yorumculuğu da yapan Kütahyalı, her hafta çeşitli kanallara çıkarak gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Peki spor yorumcusu olan Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, tutuklandı mı? Rasim Ozan Kütahyalı ne dedi, gözaltına niye alındı? İşte ROK olarak da bilinen Kütahyalı hakkında bilinmesi gerekenler…
RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?
Komik mizacı ile de bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Köşe yazarı ve televizyon yorumculuğu yapan Kütahyalı, şu anda Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapıyor.