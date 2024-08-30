Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi'nde sandık başına giden vatandaşlar, mahallelerinin 4 metrelik köprü uzaklığındaki Kumlu ilçesine bağlanması yönünde karar almıştı. Uzunkavak'ın ilçeye katılışı Kumlu Belediye meclisinde yapılan oylamayla da kabul edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti.
Depremzedelerin ekserisinin olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.
Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti.
Yapılan sayımlar sonucu, 480 “Evet” oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi.