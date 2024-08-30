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  4. Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor

Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi'nde sandık başına giden vatandaşlar, mahallelerinin 4 metrelik köprü uzaklığındaki Kumlu ilçesine bağlanması yönünde karar almıştı. Uzunkavak'ın ilçeye katılışı Kumlu Belediye meclisinde yapılan oylamayla da kabul edildi.

Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor - Sayfa 1

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti.

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Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor - Sayfa 2

Depremzedelerin ekserisinin olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

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Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor - Sayfa 3

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. 

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Referandumun ardından meclisten de onay çıktı, 80 yıllık ilçeleri değişiyor - Sayfa 4

Yapılan sayımlar sonucu, 480 “Evet” oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi.

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