Roma dönemine ait 1500 yıllık tarihi çarşı gün yüzüne çıkarılıyor
Mardin’in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, içerisinde dükkan ve atölyelerin olduğu tarihi bir çarşı keşfedildi.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde, 38 yıl önce dönemin Mardin Müzesi Müdür Vekili Abdülhalik Ekmen başkanlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ahunbay'ın bilimsel danışmanlığında başlatılan kazılar bu yıl da sürüyor.
Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentte bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarında, nekropol (toplu mezarların bulunduğu yer) kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ortaya çıkarılırken, bölgede 10 binden fazla ok ucu ile kandil, cam, seramik eserler ve ziynet eşyaları bulundu. Mardin Müzesi başkanlığında sürdürülen kazılarda agora (çarşı) tespit edilirken, bu alanda yoğunlaşan çalışmalarda 10'u aşkın dükkan ve atölye açığa çıkartıldı.
"25 bin askerin barındığı bir garnizon kenti"
Mardin Müzesi Müdürü ve Kazı Başkanı Abdulgani Tarkan, Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 1986'da başladığını ve günümüze kadar aralıklarla sürdüğünü söyledi. Söz konusu bölgede Diyarbakır'dan sonra en uzun surlara sahip antik bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Tarkan, şunları kaydetti:
"Antik kenti güçlü bir destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz"
"Bölgemiz Roma imparatorluk merkezine çok uzak ancak Roma'nın garnizon kenti. Yani en uç noktasında kurulmuş bir kent. Dara Antik Kenti 4 kilometre uzunluğunda surlara sahip ve 28 burcu var. Kurulduğu 507 yılında 25 bin askerin barındığı bir garnizon kenti. Sadece kent surları içerisinde değil, çevresinde de yerleşimler olmuş. Aynı zamanda çok büyük bir nekropol alanına sahip. 507 yılında imparator Anastasios tarafından kurulmuş. Ancak öncesinde de yerleşim olduğunu tahmin etmekteyiz. Çeşitli dönemlere ait seramikler, sikkelerden yola çıkarak bu alanın tarihlenmesini yapabiliyoruz. Yani en eski Helenistik döneme kadar gidebiliyor Dara Antik Kenti'nin tarihi. Sarnıçlar, idari binalar, silah depoları, köprüler, sivil yaşama ait yapılar günümüze kadar ulaşmış."